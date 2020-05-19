Российский видеоблогер, автор канала "Батя жжет" Сергей Демехов, известный как создатель мема "*****[Ничего] не понял, но очень интересно", скончался в возрасте 52 лет. Об этом рассказал его друг.

По словам товарища, Демехов умер 14 мая от остановки сердца.

"За время съемок я сроднился с батей и чувствую личную утрату. Хочу выразить благодарность всем преданным подписчикам за вашу любовь и тепло", – сказал автор прощального видео.

В комментариях под публикацией пользователи пишут соболезнования и вспоминают любимые моменты из видео с Сергеем.

Сергей Демехов стал известен после ролика с реакцией на баттл Оксимирона и Джонибоя. Во время просмотра он произнес фразу, которая в итоге стала мемом.