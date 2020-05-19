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Умер автор мема "[Ничего] не понял, но очень интересно"

, ИА "Амител"
У 52-летнего блогера остановилось сердце
Фото: fishki.net

Фото: fishki.net

Российский видеоблогер, автор канала "Батя жжет" Сергей Демехов, известный как создатель мема "*****[Ничего] не понял, но очень интересно", скончался в возрасте 52 лет. Об этом рассказал его друг. 

По словам товарища, Демехов умер 14 мая от остановки сердца. 

"За время съемок я сроднился с батей и чувствую личную утрату. Хочу выразить благодарность всем преданным подписчикам за вашу любовь и тепло", – сказал автор прощального видео. 

В комментариях под публикацией пользователи пишут соболезнования и вспоминают любимые моменты из видео с Сергеем. 

Сергей Демехов стал известен после ролика с реакцией на баттл Оксимирона и Джонибоя. Во время просмотра он произнес фразу, которая в итоге стала мемом. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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