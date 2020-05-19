Журналист Василий Уткин раскритиковал губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и назвал столицу региона "городом дураков", пишет "Правда".

"Кажется, Нижний Новгород – город дураков. Во всяком случае, футбольных", – прокомментировал Уткин идею главы области.

Ранее Никитин предложил создать единый фонд для финансирования футбольных клубов.

"Местный губернатор предложил Путину, чтобы компании, готовые отвечать за футбол, вместо того чтобы содержать свои, каждый по одной, скидывались в общий фонд и оттуда бы уже распределяли. Я думаю, это столь же здравая идея, как, например, ежевечерняя проповедь на берегу Волги, обращенная к местным щукам, с просьбой метать икру сразу в жестяные банки. На том основании, что так ведь всем было бы лучше. То есть очень здравая", – высказался Василий.

Ранее amic.ru писал о конфликте Василия Уткина с Владимиром Соловьевым, в ходе которого Уткин вызвал оппонента на баттл.