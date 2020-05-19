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Василий Уткин назвал Нижний Новгород "городом дураков"

, ИА "Амител"
Комментатор раскритиковал главу региона
Фото: 24smi.org

Фото: 24smi.org

Журналист Василий Уткин раскритиковал губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и назвал столицу региона "городом дураков", пишет "Правда".

"Кажется, Нижний Новгород – город дураков. Во всяком случае, футбольных", – прокомментировал Уткин идею главы области.

Ранее Никитин предложил создать единый фонд для финансирования футбольных клубов. 

"Местный губернатор предложил Путину, чтобы компании, готовые отвечать за футбол, вместо того чтобы содержать свои, каждый по одной, скидывались в общий фонд и оттуда бы уже распределяли. Я думаю, это столь же здравая идея, как, например, ежевечерняя проповедь на берегу Волги, обращенная к местным щукам, с просьбой метать икру сразу в жестяные банки. На том основании, что так ведь всем было бы лучше. То есть очень здравая", – высказался Василий. 

Ранее amic.ru писал о конфликте Василия Уткина с Владимиром Соловьевым, в ходе которого Уткин вызвал оппонента на баттл. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

19.05.2020 08:00
- гость -

Полную девушку критиковали.
А вот этому человеку никто не скажет: похудей! ?

19.05.2020 08:01
- гость -

Фонды зло. Их работу легко может делать Сбербанк.

19.05.2020 08:15
Митенька ржевский

Кто это жирное нечто и почему оно квакает на нижегородцев? Я был там... народ там, действительно, со странностями, но дypаками его называть- это какбэ расписаться в собственной ущербности....

19.05.2020 08:19
- гость -

Взрослые люди! А ума не хватает понять, что главы городов, регионов, ну сельских районов меньше, себе не принадлежат!!! И поэтому априори не могут быть ни умными, ни дураками... Они будут ровно такими какими им скажут быть!
Стратегический край или область - будут чаще выглядеть дураками на фоне солнцеликого. Не очень стратегический, как наш например, можно поиграть в положительного героя...

19.05.2020 08:31
- гость -

Нормальный дядька, этот Уткин. Хороший же комментатор был! Разве не? При чём здесь его жир на животе.

19.05.2020 09:03
Митенька ржевский

19.05.2020 08:31
- гость -
***
Его сало на животе при том, что комментировать у нас через одного все мастера, а самому по полю побегать- ни-ни, жир надо беречь. Вот он и надавил дяде на мозг.

19.05.2020 09:08
точный

это кто?

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