19 мая жителей Алтайского края ждут кратковременные дожди и сохраняющаяся аномальная жара, сообщает региональный Гидрометцентр.

Днем в регионе ожидается температура +28...+33°С, кратковременные дожди и грозы. Ветер восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/c. В Барнауле будет немного прохладнее: от +29....+31°С, к вечеру ожидается небольшой дождь с грозой.

В ночь на 20 мая столбики термометров покажут от +12°С до +17°С, местами по востоку похолодает до +6 градусов. В Барнауле ночная температура будет держаться на отметке от +14...+16°С.