Пять новых случаев заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19

"Коронавирус подтвердился у двух жителей Горно-Алтайска, контактных с ранее госпитализированными родственниками. Также вирус подтвержден у трёх человек, работающих на частном строящемся объекте в Турочакском районе (положительный тест – на 10-й день меднаблюдения). В четырёх из пяти выявленных случаев симптомов заболевания нет", — уточнили в оперштабе.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 87 инфицированных.

Как ранее сообщил amic.ru, 18 мая оперативный штаб известил о двух новых больных коронавирусом. Диагноз подтвердился у двух жителей Усть-Канского района, которые были выявлены при обследовании контактного круга. Позднее стало известно об еще одной зараженной, 40-летней жительнице Горно-Алтайска, которая обратилась к врачам с симптомами ОРВИ.