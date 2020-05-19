Почти каждый четвертый россиян, перешедший на удаленный режим работы, прибавил в весе, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на исследование сервиса Suberjob.ru.

Согласно опросу, среди "удаленщиков" набрали лишний вес 24% работников, а похудевших оказалось вдвое меньше – 12%. При этом половина (51%) занятых на дому не заметили каких-то существенных изменений в фигуре.

Среди безработных граждан за этот период прибавил в весе каждый пятый, а похудеть удалось лишь 14% опрошенных.

В целом за время пандемии в весе прибавили 17% соотечественников, похудели – 8%.

Опрос был проведен 15-18 мая среди 3000 респондентов старше 18 лет.