Межрегиональный праздник алтайского народа Эл Ойын перенесен на 2021 год, объявил глава Республики Алтай Олег Хорохордин на очередном заседании оперативного штаба.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, соответствующее решение принято в связи с угрозой распространения коронавируса.

"В этом году в праздновании планировалось участие 15 тысяч человек. Мы не можем рисковать жизнью и здоровьем наших людей, – подчеркнул Хорохордин. – Обязательно проведем Эл Ойын в следующем году, в год 30-летия Республики Алтай".

Напомним, что летний фестиваль народных игр Эл-Ойын проходит в Горном Алтае раз в два года. Люди в национальных костюмах соревнуется в борьбе, стрельбе из лука, конном спорте и других дисциплинах. Интересна не только спортивная, но и культурная составляющая, например, показы костюмов и фольклорные концерты.