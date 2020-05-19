Смертность от коронавируса может достичь катастрофического уровня, а опасность самой инфекции оценили как наиболее смертоносную, нежели грипп. К такому выводу пришли ученые Вашингтонского университета, их статья опубликована в журнале Health Affairs.
Основываясь на американской статистике заболеваемости и случаев смерти пациентов с COVID-19, ученые выявили, что уровень смертности в США среди зараженных коронавирусом с выраженными симптомами составляет 1,3%, тогда как для гриппа этот показатель равен 0,1%.
Согласно прогнозу, если к концу нынешнего года в США заболеют столько же людей, сколько во время эпидемии гриппа в 2018-2019 годах (35,5 млн человек), то от коронавирусной инфекции погибнут почти полмиллиона человек.
Однако вероятность заразиться коронавирусом намного выше, чем гриппом, отмечают эксперты. В этом случае по наиболее оптимистичному сценарию за год в США заболеют 20% населения, а число летальных исходов достигнет от 350 тысяч до 1,2 млн.
Комментарии
Они всё врут, агенты Путина, члены секты отрицания коронавируса не дадут себя обмануть.
хреново
Это же американцы, они агенты Трампа или Байдена. Ну если только они агенты Трампа, а Трамп агент Путина, тогда все сходится