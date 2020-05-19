Смертность от коронавируса может достичь катастрофического уровня, а опасность самой инфекции оценили как наиболее смертоносную, нежели грипп. К такому выводу пришли ученые Вашингтонского университета, их статья опубликована в журнале Health Affairs.

Основываясь на американской статистике заболеваемости и случаев смерти пациентов с COVID-19, ученые выявили, что уровень смертности в США среди зараженных коронавирусом с выраженными симптомами составляет 1,3%, тогда как для гриппа этот показатель равен 0,1%.

Согласно прогнозу, если к концу нынешнего года в США заболеют столько же людей, сколько во время эпидемии гриппа в 2018-2019 годах (35,5 млн человек), то от коронавирусной инфекции погибнут почти полмиллиона человек.

Однако вероятность заразиться коронавирусом намного выше, чем гриппом, отмечают эксперты. В этом случае по наиболее оптимистичному сценарию за год в США заболеют 20% населения, а число летальных исходов достигнет от 350 тысяч до 1,2 млн.