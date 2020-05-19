Первый случай заражения коронавирусом выявили в алтайском городе-курорте Белокуриха, информирует пресс-служба городской мэрии.
Сообщается, что заболевшая проходит лечение на базе барнаульской городской больницы № 5. О возрасте пациентки и обстоятельствах заражения не уточняется.
Специалисты уже установили круг контактных лиц пациентки, с ними работают медики.
Тем временем жителей Белокурихи призывают неукоснительно соблюдать меры предосторожности и масочный режим, а также надевать перчатки при выходе из дома. Кроме того, людям старше 65 лет и вовсе следует строго придерживаться самоизоляции, а при необходимости вызывать волонтеров по номеру 112.
Комментарии
Понеслось. Очень жалко, долго держались. Кто завез?
мало информации всё на уровне слухов.... где чёткий анализ всего?
Зачем вам кто завез? Сжечь хотите дикари?
хотим понять истинную причину и опасность а не слухи
Привезли родственники заболевшей, навестившие её на майские праздники. Приехали из Новосибирска на автобусе, так что не факт, что заразили только её. Это всё, что нужно знать о якобы введенных ограничениях на въезд в наш регион на майские. Зачем на трассах стояли росгвардейцы с автоматами, если пускали всё равно всех подряд? В Белокурихе каждая третья машина была с номерами других регионов. И сейчас "гостей" навалом.
19.05.2020 09:30
- гость -
Зачем сжечь? Узнать, как в период самоизоляции вирус попал туда, куда не должен был. Город не проездной, аэропорта, ж/д вокзала нет.
Зачем вам кто завез? Сжечь хотите дикари?
Москвичи или вахтовики?
В этой ситуации кто-то хотел быть равнее других как всегда. Если санатории и гостиницы запреты на расселение соблюдали, то многие гостевые дома, и квартиры сдавались на ура. Приезжавшие из Нска, Москвые и т.п. соблюдать режим самоизоляции не спешили. Иногородних машин на майские праздники, да и до них, когда было тепло, было полно. В Машках в очередях большая часть была приезжих.