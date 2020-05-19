Прокуратура Индустриального района Барнаула через суд пресекла нарушение жилищных прав сестер-сирот, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Так как в несовершеннолетнем возрасте они остались без попечения родителей, их включили в список граждан, у которых есть права на получение жилья.

"Вопреки требованиям закона, по достижении 18-летнего возраста они не были обеспечены жилым помещением", – констатировали в ведомстве.

Это и стало причиной судебного процесса. Суд подтвердил законность требований и обязал региональное жилищное управление выделить девушкам квартиры.

Решение инстанции исполнено – каждой из них выделили по благоустроенной жилплощади.