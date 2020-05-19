Свыше 108 миллионов граждан Китая попали под карантин на северо-востоке страны из-за новой вспышки коронавируса, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По данным издания, в регионе выявили 34 новых случая инфицирования, однако местные власти незамедлительно приняли меры. В частности, речь идет о прекращении автобусного и железнодорожного сообщения в провинции Цзилинь, а также о закрытии школ и изоляции населения. Подчеркивается, что эти меры привели местных жителей в замешательство, поскольку люди были уверены в окончании эпидемии в стране.

Bloomberg называет эту ситуацию признаком того, насколько хрупким будет процесс снятия карантина в Китае и других странах, ведь строгую изоляцию могут вернуть даже при малейшем намеке на возрождение инфекции.

Меры для сдерживания повторного распространения заболевания приняла администрация города Шулань. Было объявлено о закрытии жилых комплексов, в которых проживают люди с подтвержденным коронавирусом либо с подозрением на него. Кроме того, одному из членов семьи позволено покидать пределы дома только раз в два дня максимум на два часа, чтобы купить товары первой необходимости. Сам же город теперь закрыт на въезд и выезд.