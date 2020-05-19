Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Сотрудники МЧС продолжают проводить санитарную обработку улиц и объектов массового скопления людей в Змеиногорске, сообщили amic.ru в пресс-службе регионального управления ведомства.

"Вчера сотрудники 16-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, одетые в специальные костюмы и со средствами защиты органов дыхания, провели дезинфекцию помещений пожарно-спасательной части, территории храма, крупных торговых объектов, остановочных пунктов, дорог", – уточнил представитель спасателей.

К работе привлекли шесть человек и одну единицу техники. Специалисты распылили диацил, который используют для обеззараживания.

В МЧС подчеркнули, что продолжат проводить мероприятия, направленные на снижение риска распространения коронавируса.

Ранее amic.ru писал, что мэрия Барнаула выделила более 7 млн рублей на обработку улиц от COVID-19. Именно в такую сумму обошелся контракт МБУ "Автодорстрой" на уборку и санитарную обработку остановок общественного транспорта, дорог, пешеходных переходов и тротуаров.