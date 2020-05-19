Смертельное ДТП произошло в Быстроистокском районе Алтайского края вечером 18 мая. Подробности сообщают в региональном ГУ МВД.
По предварительной версии, нетрезвая 26-летняя женщина, управляя "семеркой", выехала на встречную полосу на дороге Быстрый Исток – Верх-Озерное и врезалась в мотоцикл под управлением 17-летнего парня.
В результате дорожно-транспортного происшествия 10-ти и 11-летний мальчики, которые находились в люльке, скончались на месте. Водитель мотоцикла получил различные травмы, молодого человека госпитализировали. Также пострадала его 17-летняя пассажирка. Ей помощь оказали на месте.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.
Комментарии
17 летний прыщ, вез на мотоцикле в люльке двух детей по трассе.... - то есть это нормально? Да его на встречке и трезвый не каждый может увидеть. Жалко детей конечно но...куда смотрели их родители?
19.05.2020 11:11
krash
Это надо быть в дупель пьяным, чтобы мотоцикл с коляской не увидеть. Если трезвый не видит, то ему пора очки купить, а лучше дома сидеть, а не за рулем.
17 летний прыщ, вез на мотоцикле в люльке двух детей по трассе.... - то есть это нормально? Да его на встречке и трезвый не каждый может увидеть. Жалко детей конечно но...куда смотрели их родители?
Оправдываете пьяную убийцу?
19.05.2020 11:11
krash
А не смущает пьяная дама за рулем? Если не ошибаюсь, права на мотоцикл в 16 лет получают.
Вот, правда, совпало, дети взяли детей в мотоцикл и в это же время на встречку выскочила бухая автолядя. Не в КаМАЗ она выскочила, что было бы намного лучше, а в детей, которые не раньше не позже поехали кататься. Ведь куча тяжеловозов могли ее встретить и предотвратить трагедию. И полиция, как специально, ей не встретилась
Пьяную тварь нужно четвертовать!