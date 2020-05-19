Число детей, которые занимаются в дежурных группах детских садов в Барнауле, продолжает расти, сообщает пресс-служба мэрии. Так, за неделю их число выросло в среднем на 500-600 человек. По последним данным, посещаемость достигла 3,8 тысячи детей.

Чтобы отправить ребенка в детский сад при режиме самоизоляции необходимо предоставить подтверждение занятости от работодателя и медицинскую справку, если малыш не посещал детсад свыше пяти дней.

Количество групп растет прямо пропорционально числу посетителей дошкольных учреждений. В каждой из них занимаются не более 12 детей.

Напомним, что детские сады закрыты с конца марта. В них работают только дежурные группы для тех малышей, чьи родители трудятся в больницах, продуктовых магазинах и на иных предприятиях, деятельность которых является необходимой в условиях пандемии.