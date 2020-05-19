Жительница Барнаула приняла участие в сомнительном опросе и лишилась пяти тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным ведомства, горожанка 1992 года рождения увидела в социальной сети видеоролик с участием известного шоумена. Перейдя по ссылке, она оказалась на сайте, где высветилось фото телезвезды и объявление "Пройди опрос до конца и получи гарантированный приз".

Женщина ответила на все вопросы, после чего ей пришло уведомление о выигрыше 117 тысяч рублей. Чтобы получить награду, нужно было указать данные банковской карты. Когда реквизиты были введены, автоматически произошел переход на страницу, где нужно было заполнить их повторно.

Таким образом жертва аферистов ввела свои данные еще несколько раз, в результате чего лишилась более пяти тысяч рублей. Увидев, что с ее счета списывают деньги, она осознала, что повелась на уловки мошенников и обратилась в полицию.

Стражи порядка ведут расследование. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".