Глава столицы Алтайского края Вячеслав Франк поручил городским профильным комитетам совместно с предпринимателями разработать меры, чтобы горожане соблюдали масочный режим. Об этом сообщает пресс-центр городской администрации.
"Первостепенным здесь, конечно, остается самодисциплина граждан, но и предприятия, работа которых связана с прямым контактом с населением, должны побуждать людей к его соблюдению", – подчеркнул Франк.
По оценке специалистов, далеко не все барнаульцы выполняют требования по профилактике коронавируса. Такой позиции придерживается и руководитель отдела надзора за гигиеной труда регионального управления Роспотребнадзора Лариса Зубова.
Она подчеркнула, что для безопасности жителей краевой столицы нужно носить защитные маски в общественном транспорте, при посещении магазинов, аптек и предприятий сферы услуг.
Как уже сообщал amic.ru, с 12 мая в Алтайском крае ввели масочный режим. Он подразумевает, что население обязательно должно носить медицинские и гигиенические маски в местах массового скопления людей, в том числе в магазинах и общественном транспорте.
Комментарии
Эффективных мер пока не видили от мэрии. Чего стоило поливание улиц и немытые подъезды. Почему дети на площадках гуляют? Где патрули полиции? Почему тайком работают салоны?
Он намекает, чтобы магазины, аптеки и общественный транспорт должны сделать пропускной режим. А кто не сделает, того администрация накажет. То есть не с гражданами работать, а с предпринимателями, с ними легче
Кому должны то? Ну дурь натуральная.
Сегодня 7 утра. Автобус 20.Кондуктор без маски.
19.05.2020 11:35
АБОРИГЕН
Дурь в сложившейся ситуации с коронавирусом не соблюдать масочный режим и прочие меры безопасности.
Автобус 20.Кондуктор без маски
Готовь юриста, предприниматель, который докажет, что маска кондуктору (продавцу, грузчику и т.д) выдавалась, он (она, они) сам ее снял (сняла, сняли). Только тогда маски работодатель должен выдавать работникам под роспись
И кондуктору на смену надо 4 маски, а то она скажет, что время носки прошло, вот она и сняла
19.05.2020 11:37
- гость -
Дурь это назначить ответственными тех кто за это отвечать не должен. Предприниматели что, на полставки с бюджета получают? Нет! Так что пусть слуги государевы свою работу делают.
Эффективных мер пока не видили от мэрии. Чего стоило поливание улиц и немытые подъезды. Почему дети на площадках гуляют? Где патрули полиции? Почему тайком работают салоны?
Это вопросы к кому? Гуляют дети - где мозги у родителей? Работа салонов красоты - так вы в них не ходите, не звоните им и не умоляйте вас подстричь - и не с кем им будет работать. Немытые подъезды - вы каждый месяц платите за текущее содержание жилья, пинайте свою УК, вы собственники жилья. А уж улицы обрабатывают, так это правильно. Ничего плохого в этом нет, во всем мире так делают.
19.05.2020 11:45
гость
Приятно читать адекватные комменты.
Абориген, полная дурь - это ты. Когда ты заходишь в марию ра и на весь магазин одна касса и толпой народу в нее, кто за это отвечает? Предприниматель! которому плевать и на кассира и на тебя.
Согласна, предприниматели просто офигели совсем уже. Также, как и управляшки.
Это вопросы к кому?
К тому, кто за выполнение своих обязанностей деньги каждый месяц получает. Кто у нас получает деньги за наведение установленного порядка? Есть такие службы?
Так полиция тоже деньги получает и предприниматели)))))
У полиции и предпринимателей сильно разные обязанности
Народ у нас безмозглый. Маски уже все поснимали. на праздниках поперлись на шашлыки. В Ленте толпы возле мяса были. Где ум?
А почему спохватились спустя 50 дней???
Вспышки легче было предупредить,чем сейчас в 30 градусную жару заставлять людей сидеть в масках,покупать их,когда у населения итак денег нет!!!!
Может ему с себя надо начать, в новостях фото было как он без маски в окружении людей в масках
Предприниматели должны следить за санитарным состоянием своих магазинов, транспорта и тд.
Вспышки легче было предупредить
Как, интересно, вспышку можно было предупредить. Если Роспотребнадзор не проверял самолеты из Москвы в марте?
Маска зимой стоила 4 рубля, сейчас 30 рублей. Почему никто не контролирует рост цен?
Первостепенным здесь, конечно, остается самодисциплина граждан
самодисциплина осталась в Советском Союзе - теперь только полицейские репрессии...
чай не тоталитаризЬм а демократия и свобода Личности)))
Почему никто не контролирует рост цен?
так у нас капитализм и свободный рынок - спрос определяет предложение )))
Может мэр сам покажет пример,а то ходит сам без маски а других заставляет.
Даже при капитализме есть жизненно-необходимые товары, цены на которые регулирует государство. Маски медицинские туда попадают. Поэтому все маски назвали защитными. В аптеках предлагают маски, но если хочешь заказать эти маски на сайте этой же аптеки, то на сайте вам сообщат, что масок в продаже нет. Приходите в аптеку, и, о чудо, маски есть
Да, с масками и их стоимостью все очень сложно. как началось с марта, так и до сих пор и продолжается. В фарм аптеке на прошлой неделе маска стоила 15 рублей, щас уже 25
В магазинах народ ходит без масок. Как заставить их надеть? Тупость народная
Я ношу маску, считаю, что это вполне нормально. Правда, одноразовую медицинскую не купила, дорого
19.05.2020 12:12
- гость -
Почему никто не контролирует рост цен?
Потому что жадность и жажда наживы рулят и плевать на пандемию и здоровье!