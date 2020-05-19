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Эксперты рассказали, как пандемия изменит мегаполисы

, ИА "Амител"
Жизнь в городах станет безопасной и комфортной, в первую очередь, для пешеходов
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Пандемия коронавируса станет причиной радикальных изменений привычной жизни мегаполисов по всему миру и заставит их подстраиваться под новые реалии и реагировать на эпидемиологическую опасность, пишут "Известия".

Как отмечается, авторами грядущих новаций могут стать архитекторы, специалисты по городскому планированию, маркетологи, а также эксперты во множестве смежных отраслей.

Ожидается, что явные перемены затронут розничную торговлю, которая даже на фоне стремительного роста онлайн-шопинга никуда не исчезнет, но станет более безопасной для сотрудников и покупателей. Так, один из вариантов изменения рынков и магазинов предложило дизайнерское бюро Shift Architecture Urbanism из Роттердама.

Проект предполагает создание "гиперлокальных микрорынков" – конструкции из нескольких прилавков для разных категорий продуктов, а также системы ограждений для обеспечения безопасной дистанции. Подчеркивается, что большое количество таких рынков сможет изменить саму концепцию покупок – не покупатель будет отправляться в магазин, а сама торговая точка "приезжает" в район его проживания.

Изменения могут коснуться и организации паркового пространства. Так, архитектурное бюро Studio Precht из Австрии предложило вариант, при котором отдыхающие смогли бы соблюдать дистанцию друг от друга благодаря кольцевому лабиринту с дорожками шириной около 2,5 метра.

Исследователи считают, что из-за боязни новой вспышки COVID-19 жители крупных городов могут уезжать на окраины мегаполисов или вовсе за их пределы. Однако такой сценарий сработает не во всех случаях: найти работу в сельской местности не всегда просто, а трудиться на "удаленке" смогут не все по техническим и логистическим причинам.

Кроме того, эксперты склоняются к тому, что в будущем будут сокращаться возможности для коллективного использования транспорта. Вместо этого больше пространства и удобства отдадут пешеходам и велосипедистам.

Придется пересмотреть схемы потребления и производства продовольствия: пандемия выявила уязвимость подходов, основанных на оперативной транспортировке товаров. Также следует ожидать и бума вертикальных и городских садов и создания огородов на крышах зданий или в контейнерах.

Эксперты убеждены, что города, в которых живет более половины населения мира, сыграют важную роль в масштабировании решений, найденных в ходе нынешнего кризиса и во время будущих.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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