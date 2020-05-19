Кризис, связанный с пандемией коронавируса, тяжело ударит по мировой экономике, уверен председатель правления ОАО "Роснано" Анатолий Чубайс. Об этом он заявил в интервью Forbes.

"Миллионы людей столкнутся с тяжелым снижением уровня жизни. Особенно болезненно это будет для самых незащищенных, самых бедных. Это как раз та категория, которая живет без сбережений, без запасов, – пояснил Чубайс. – Как кто-то правильно сказал, не помню уже кто: "Богатые станут чуть менее богатыми, средний класс станет немножечко поменьше, а вот бедные станут совсем бедными".

По словам Чуйбайса, это будет одним из самых тяжелых ударов по уровню жизни. Это приведет и к скачку безработицы.

Не исключил Чубайс и серьезных политических последствий. "Дай Бог, чтобы без потрясений революционного характера", – выразил надежду эксперт.

В то же самое время председатель правления "Роснано" уверен, что массового голода не будет.

"Будут тяжелейшие проблемы иного рода, только голода не будет, потому что в стране есть рыночная экономика, – подчеркнул Чубайс. – Худшее, к чему она может привести, – это высокие цены, но голод исключен абсолютно".

Ранее amic.ru писал, что глава "Роснано" осудил большое количество жителей Советского Союза, особенно подверженных пропаганде. По его словам, каждый день начинался с вранья, сказанного "омерзительным голосом" советских дикторов.

Также он подчеркнул, что советские граждане были лентяями. Чубайс уверен, что все проблемы Союза начались с крестьянства и руководства СССР.