Кризис, связанный с пандемией коронавируса, тяжело ударит по мировой экономике, уверен председатель правления ОАО "Роснано" Анатолий Чубайс. Об этом он заявил в интервью Forbes.
"Миллионы людей столкнутся с тяжелым снижением уровня жизни. Особенно болезненно это будет для самых незащищенных, самых бедных. Это как раз та категория, которая живет без сбережений, без запасов, – пояснил Чубайс. – Как кто-то правильно сказал, не помню уже кто: "Богатые станут чуть менее богатыми, средний класс станет немножечко поменьше, а вот бедные станут совсем бедными".
По словам Чуйбайса, это будет одним из самых тяжелых ударов по уровню жизни. Это приведет и к скачку безработицы.
Не исключил Чубайс и серьезных политических последствий. "Дай Бог, чтобы без потрясений революционного характера", – выразил надежду эксперт.
В то же самое время председатель правления "Роснано" уверен, что массового голода не будет.
"Будут тяжелейшие проблемы иного рода, только голода не будет, потому что в стране есть рыночная экономика, – подчеркнул Чубайс. – Худшее, к чему она может привести, – это высокие цены, но голод исключен абсолютно".
Ранее amic.ru писал, что глава "Роснано" осудил большое количество жителей Советского Союза, особенно подверженных пропаганде. По его словам, каждый день начинался с вранья, сказанного "омерзительным голосом" советских дикторов.
Также он подчеркнул, что советские граждане были лентяями. Чубайс уверен, что все проблемы Союза начались с крестьянства и руководства СССР.
Комментарии
Чувствуется, что Чубайс, в отличии от различных молодых (и не очень) апологетов капитализма в комментариях, Маркса читал
Особенно болезненно это будет для самых незащищенных, самых бедных
Поэтому особенно не понятна выдача одинаковой суммы помощи и незащищенным и "чубайсам"
С самого Чубайса начались для каждого жителя Росси проблемы и никак не закончатся. Уже лучше бы он совсем нигде не проявлялся, и ведь судьба - не умрет, на заболеет.....
"Дай Бог, чтобы без потрясений революционного характера", – выразил надежду эксперт.
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не, не, не как раз дай бог с революцией и с разборами полетов и расстрелами тех кто привел Россию к такой Ж...
Глава "Роснано" надеется, что обойдется без "потрясений революционного характера"
так как знает, что с него с первого спросят
Друган солнцеликого надеется, что лохи и дальше будут жрать гамно, но молчать.
19.05.2020 14:43
гость
Особенно болезненно это будет для самых незащищенных, самых бедных
Поэтому особенно не понятна выдача одинаковой суммы помощи и незащищенным и "чубайсам"
Кому что выдали? бла бла бла выдали, хоть лопатой греби. А денег - нет, не давали
Опять врет. Богатые станут богаче.
19.05.2020 15:05
- гость -
Правовой акт о выдаче приняли. И написали в этом акте выдавать одинаково и незащищенным и "чубайсам"
Идет вразрез с вождем! Ибо тот заявил, что в России 75 % населения с доходом 17 000 рублей это средний класс, а следовательно "средний класс станет немножечко поменьше", но всё в стране будет отлично! Поэтому потрясений не будет, вождь будет править посмертно, но мы все при нем умрем...
боится рыжик на черенок присесть или берёзку украсить своим бренным телом
" Худшее, к чему она может привести, – это высокие цены, но голод исключен абсолютно"
Отсутствие денег на продукты,высокие цены на продукты-но голода не будет? У меня не складывается.
19.05.2020 15:29
Гость
Это из подсознания вылезло. Для Чубайса голод исключен абсолютно, потому что у него деньги есть, он и задорого купит, а остальных он за людей не считает.
..., а Чубайс ответит, как та королева (очень надеюсь), за пирожные.
Наличие денег на автомобили не может сочетаться с отсутствием денег на продукты
Про революцию заикается рыжий, бойся полковник Квачков еще жив.
Прочитал в Википедии о его отце-герое Великой Отечественной войны !!! Как такой получился сынок?!?!
Да,и помните, что это Трамп дал Роснано рыжему, а не Путин.
Думала, что он уже умер...)
висельник N1
Врет.
Не любит он русский (российский) народ,ох не любит!