Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жаркие дни, усталость от четырех стен и послабление режима заставили барнаульцев забыть о коронавирусе и отправиться гулять на улицу. В последние дни вечером в центре Барнаула просто не протолкнуться и дистанцию никто не соблюдает. Горожане гуляют компаниями, парами, с детьми. В масках при этом можно увидеть лишь единицы. И если на улице маску еще допустимо не надевать, то в магазинах и в общественном транспорте она обязательна. Однако и тут за отсутствие индивидуальных средств защиты вас не накажут и спокойно обслужат, несмотря на развешанные на стенах и дверях яркие и строгие предупреждения. Введенный неделю назад масочный режим барнаульцы попросту игнорируют, а сознательных же – тех, кто пользуется масками в многолюдных местах, – слишком мало, что бы это хоть как-то повлияло на улучшение эпидситуации. Между тем в последние дни в Алтайском крае ежедневно фиксируется около 40 случаев заражения COVID-19.

По данным на 19 мая, в Алтайском крае 1014 заболевших коронавирусной инфекцией, 350 из них – барнаульцы. 26 пациентов в тяжелом состоянии, 11 из них подключены к аппарату ИВЛ. Пять человек умерли.