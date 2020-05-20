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Коронавирус нам не страшен. Барнаульцы вышли массово гулять, устав от самоизоляции

, ИА "Амител"
Какой домашний режим, когда на улице стоит такая чудесная погода. Да и про маски тоже забыли

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жаркие дни, усталость от четырех стен и послабление режима заставили барнаульцев забыть о коронавирусе и отправиться гулять на улицу. В последние дни вечером в центре Барнаула просто не протолкнуться и дистанцию никто не соблюдает. Горожане гуляют компаниями, парами, с детьми. В масках при этом можно увидеть лишь единицы. И если на улице маску еще допустимо не надевать, то в магазинах и в общественном транспорте она обязательна. Однако и тут за отсутствие индивидуальных средств защиты вас не накажут и спокойно обслужат, несмотря на развешанные на стенах и дверях яркие и строгие предупреждения. Введенный неделю назад масочный режим барнаульцы попросту игнорируют, а сознательных же – тех, кто пользуется масками в многолюдных местах, – слишком мало, что бы это хоть как-то повлияло на улучшение эпидситуации. Между тем в последние дни в Алтайском крае ежедневно фиксируется около 40 случаев заражения COVID-19.

По данным на 19 мая, в Алтайском крае 1014 заболевших коронавирусной инфекцией, 350 из них – барнаульцы. 26 пациентов в тяжелом состоянии, 11 из них подключены к аппарату ИВЛ. Пять человек умерли.

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

20.05.2020 08:15
krash

да ни кто особо и не сидел.....

20.05.2020 08:22
1212

а почему полиционеры не в масках

20.05.2020 08:22
- гость -

Все давным-давно работают, отдыхают и т.д. Шизе подвержено меньшинство, как и положено природой.

20.05.2020 08:29
Итальянец

Пенсионеров жалко. Волокут на себе эти тяжёлые садовые тележки-сумки и не могут свободно отдышаться из-за маски. А потом испуганно-затравленно из под маски взирают на смельчаков в транспорте без оной. Вечно запуганное поколение...

20.05.2020 08:31
Майк

Амик, разжигаете?

20.05.2020 09:11
- гость -

Правильно, жизнь на паузу не поставить.

20.05.2020 09:15
A1isa


20.05.2020 09:11
- гость -

не переживайте, она вас на стоп быстрее поставит

20.05.2020 09:18
- гость -

Пудрить мозги конечно можно, но недолго, и не всем.
Наступает финал, и "разбор полётов".

20.05.2020 09:22
- гость -

20.05.2020 08:29
Итальянец
Да толку от этих масок, надетых на них. Намедни в трамвае ехал дедушка в маске. Одноразовой. Буквально черной от грязи. Сколько он ее таскает - явно не день и может быть даже не неделю... Лучше бы ничего не носил, чем так.

20.05.2020 09:25
- гость -

Всё больше людей прозревают , надуманная пандемия и самоизоляция изжила себя. Надеюсь скоро поймут и про главаря устроившего этот цирк

20.05.2020 09:30
- гость -

20.05.2020 09:25
- гость -
Устроенный властями цирк с конями увы, не отменяет того, что вирус есть и опасен.

20.05.2020 09:35
гость

Главари всех стран устроили цирк, первым был китайский главарь. Он изолировал всю провинцию, никто даже не вякнул

20.05.2020 09:36
- гость -

Ресурс этой мульки - коронавируса иссякает. Дальше её разыгрывать опасно, так как накапливаются серьёзнейшие вопросы к власти. А власть на вопросы отвечать не привыкла. Она, у нас, привыкла строить из себя целочку. Поэтому эту хрень будут сворачивать.

20.05.2020 09:37
гость

Между тем в последние дни в Алтайском крае ежедневно фиксируется около 40 случаев заражения COVID-19.

В Китае вчера было 34 случая, они 108 миллионов под изоляцию посадили. Почти 10 % страны. В Алтайском крае каждый день больше, все гуляют с полицейскими в обнимку

20.05.2020 09:43
- гость -

Эквадор...

20.05.2020 09:43
гость

Эту хрень будут сворачивать независимо от того истекает вирус или не истекает. Экономика любой страны рассчитана на ограниченное количество перерыва, чем слабей экономика, тем быстрей сворачиваются ограничения, без разницы, есть вирус или нет. США и Европа могут себе позволить дольше, мы меньше, некоторые страны вообще никаких ограничений не вводили, не могли себе такое позволить. Есть мнение, что у нас все откроется до прекращения пандемии, поэтому все самое интересное еще впереди. Тогда реально придется скрывать нехорошие случаи, чтобы объяснить почему все тесно общаются

20.05.2020 09:56
- гость -

20.05.2020 09:43
гость
Те страны, которые ничего не закрывали (вернее, закрывали не все, как Швеция), тоже пострадали. Потому что их производства, так же как и во всем мире, зависят от зарубежных партнеров. А с этим, увы, проблемы.

20.05.2020 09:58
гость

Экономика Алтайского края только неделю выдержала на ограничениях, после чего основные предприятия открылись, хотя вирус только начинался

20.05.2020 10:00
гость

20.05.2020 09:56
- гость -

Понятно. Также как и понятно, что снятие ограничений зависит не наличия или отсутствия вируса, а от экономических возможностей страны

20.05.2020 10:12
гость

Еще понятно, что нет возможности ограничить работу предприятий, это подорвет экономику, но возможность ограничить массовые скопления экономику не подорвет, а вот проблемы экономике создать может. Когда на предприятия будут приходить зараженные, больницы будут переполняться, а медперсонал убывать

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