Московский "Спартак" на своем официальном сайте объявил о выкупе нападающего Александра Соболева у самарских "Крыльев Советов". 23-летний футболист подписал с красно-белыми полноценный контракт, условия которого не уточняются.

Председатель совета директоров "Крыльев" Александр Фетисов заявил, что сумма трансфера конфиденциальна, но она превышает ту, которая была прописана в арендном соглашении. Ранее сообщалось, что речь идет о 4,5 млн евро.

Как уже сообщал amic.ru, Соболев является воспитанником барнаульского "Динамо". Минувшей зимой он перешел в "Спартак" на правах аренды с правом последующего выкупа, которая и была активирована. За "Крылья Советов" Александр выступал с 2018 года, а ранее защищал цвета "Томи".

В октябре 2019 года форвард получил первый вызов в сборную России. В нынешнем сезоне Соболев принял участие в 21 матче Российской Премьер-лиги, записав на свой счет 10 голов и четыре результативные передачи.