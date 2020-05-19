Жители Алтайского края с 16 мая получили возможность оформить заявление на президентские выплаты в многофункциональных центрах, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В частности речь идет о единовременной выплате семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет и дополнительном ежемесячном пособии семьям с детьми до трех лет.

По предварительным данным, на единовременную выплату 10 тысяч рублей в Алтайском крае претендуют порядка полумиллиона человек.

Напомним, президент России Владимир Путин пообещал выплатить семьям по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, независимо от уровня дохода родителей. О том, как правильно оформить "путинскую" выплату, уже рассказывал amic.ru.