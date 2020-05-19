"Гражданский патруль" пожаловался в прокуратуру на условия жизни людей в двух домах на улице 1-я Западной в Барнауле. Об этом организация сообщила в своей группе в соцсети "ВКонтакте".

"Жилые здания-погодки на 1-й Западной улице пришли в аварийное состояние несколько лет назад. В обоих домах постоянные сквозняки и сырость. Опасность конструкций видно невооруженным взглядом – все прогнило и деформировалось, – уточнили общественники. – Потолок в выпуклостях, провисает. В полах дыры. Окна и двери перекошены. На стенах почти не осталось штукатурного слоя".

Несмотря на это, аварийным и подлежащим сносу признали только один из них – № 45. Это случилось примерно год назад. Жильцы здания № 47а до сих пор не могут добиться, чтобы его включили в список ветхого жилья.

Впрочем, несмотря на различия в статусе домов, владельцы квартир остаются товарищами по несчастью – альтернативные помещения для жилья не выделили ни одним, ни другим.

Разбираться, законны ли действия властей, будет прокуратура Алтайского края. Активисты "Гражданского патруля" попросили ведомство ускорить расселение жильцов и настоять на признании аварийным дом № 47а.