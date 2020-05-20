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Самые красивые девчонки нашего города. Фоторепортаж, в котором все идеально

, ИА "Амител"
Давайте на минуточку забудем о коронавирусе...

А ведь самые красивые девушки живут в Барнауле. И не думайте спорить с этим. Как тюльпаны, ирисы, пионы, с наступлением тепла красавицы выплескивают на улицу краски упрямого счастья, вечной молодости, легкого дыхания. И вот – и без того теплый воздух становится плотным, жарким. И сразу же в мире, который не нами создан, все становится на свои места. Смотрите фоторепортаж amic.ru, любуйтесь красивыми девушками и помните: впереди три месяца прекрасного лета. 

P.S. В этом тексте специально нет ни слова об изоляции и "короне". Они всем надоели.

Автор:
Вячеслав Мельников Фотокореспондент +7-913-024-77-27

Комментарии

20.05.2020 10:51
Дэн

Вопросов нет. Собаки у девиц классные.

20.05.2020 10:53
ааа

шлюх то уберите которые за деньги со знакомств))) убогие газетенки

20.05.2020 10:56
- гость -

Как говорят: Собрать бы их всех оптом, да в розницу, в розницу...

20.05.2020 10:58
гость

- где маска, Зин?

20.05.2020 11:09
- гость -

Не тех девчонок вы фотаете, ох не тех...

20.05.2020 11:27
гость

Последнее фото? Самые красивые девчонки нашего города?

20.05.2020 11:35
Ежик

Автор, ты сексуально объективизируешь женщин в 2020? Уважаемое издание, а на деле не лучше форума Двач

20.05.2020 11:39
- гость -


20.05.2020 10:53
ааа
_________
а это которые?? я вот не знаю.. )))))

20.05.2020 11:39
гость

У автора какой то, мягко говоря, извращенный вкус.

20.05.2020 11:40
Гы

Гы... те, которые без собак, в руках держат либо телефоны, либо жратву...

20.05.2020 11:43
Журналист

Нытики. Совсем женщины перестали их волновать.
Подавай только навязанные в журналах формы и перекрашенные лица.
Если ты понравишься девушке, то и взгляд ее увидишь другой, и нежность ее почувствуешь, и ощутишь, что такое женская ласка.
А если смотря на девушку только ныть, что у одной это не нравиться, у другой то не нравится, то так и пройдет жизнь евнухом.

20.05.2020 11:50
Пьер Вудман

11:43
Журналист

"..что у одной это не нравитЬся," "то так и пройдет жизнь евнухом."
-------------------
Выйдите в окно, клоун. Не позорьте профессию. Хххтьфу!

20.05.2020 11:55
- гость -

Кто знает имя девушки на 13-м фото?

20.05.2020 11:56
- гость -

10:53, о ком речь? какая фото?

20.05.2020 12:04
- гость -

))) у АМИКа как всегда своеобразный взгляд на красоту, подборка "красотуль" просто зашкаливает, остается только пот со лба вытирать)))!

20.05.2020 12:05
Гость

Это Яна.

20.05.2020 12:09
- гость -

12:05, спасибо)) может и есть локация, где обитает? )))

20.05.2020 12:13
- гость -

Красивые девушки на фото, а вы тут зажравшиеся особи, на себя в зеркало смотрели?

20.05.2020 12:14
тю!

может и есть локация, где обитает?

А, так это рекламные фото!

20.05.2020 12:18
Агрессивная Реальность

когда они все в последний раз были девочками????

20.05.2020 12:27
- гость -

20.05.2020 11:55
- гость -
Вас обманули это Наташа, обитает на Антона Петрова. Не благодарите.

20.05.2020 12:29
- гость -

12:27, ))))) все же больше под Яну подходит, Наташи там совсем страшные)

20.05.2020 12:30
- гость -

12:05, есть у тебя телега? кинь ник)

20.05.2020 12:34
- гость -

20.05.2020 12:30
- гость -
Потрудитесь изложить вашу мысль яснее, телегу вам в деревне надо искать.

20.05.2020 12:37
- гость -

12:34, телега - это telegram, ник в телеге, это чтобы не светить свой номер телефона, как это нужно делать в том же whatsapp

20.05.2020 12:47
Иsтина

Короче телега это для тех, кто занимается через тырнет чем то незаконным.

20.05.2020 12:56
- гость -

12:47
Иsтина
Короче телега это для тех, кто занимается через тырнет чем то незаконным.
---
Ага, майор Дуров сделал для всех что то анонимное, которое всё равно просит номер телефона.

20.05.2020 12:59
- гость -

на 1 фото девушка случайно забыла надеть трусы?

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