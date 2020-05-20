А ведь самые красивые девушки живут в Барнауле. И не думайте спорить с этим. Как тюльпаны, ирисы, пионы, с наступлением тепла красавицы выплескивают на улицу краски упрямого счастья, вечной молодости, легкого дыхания. И вот – и без того теплый воздух становится плотным, жарким. И сразу же в мире, который не нами создан, все становится на свои места. Смотрите фоторепортаж amic.ru, любуйтесь красивыми девушками и помните: впереди три месяца прекрасного лета.

P.S. В этом тексте специально нет ни слова об изоляции и "короне". Они всем надоели.