А ведь самые красивые девушки живут в Барнауле. И не думайте спорить с этим. Как тюльпаны, ирисы, пионы, с наступлением тепла красавицы выплескивают на улицу краски упрямого счастья, вечной молодости, легкого дыхания. И вот – и без того теплый воздух становится плотным, жарким. И сразу же в мире, который не нами создан, все становится на свои места. Смотрите фоторепортаж amic.ru, любуйтесь красивыми девушками и помните: впереди три месяца прекрасного лета.
P.S. В этом тексте специально нет ни слова об изоляции и "короне". Они всем надоели.
Комментарии
Вопросов нет. Собаки у девиц классные.
шлюх то уберите которые за деньги со знакомств))) убогие газетенки
Как говорят: Собрать бы их всех оптом, да в розницу, в розницу...
- где маска, Зин?
Не тех девчонок вы фотаете, ох не тех...
Последнее фото? Самые красивые девчонки нашего города?
Автор, ты сексуально объективизируешь женщин в 2020? Уважаемое издание, а на деле не лучше форума Двач
20.05.2020 10:53
ааа
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а это которые?? я вот не знаю.. )))))
У автора какой то, мягко говоря, извращенный вкус.
Гы... те, которые без собак, в руках держат либо телефоны, либо жратву...
Нытики. Совсем женщины перестали их волновать.
Подавай только навязанные в журналах формы и перекрашенные лица.
Если ты понравишься девушке, то и взгляд ее увидишь другой, и нежность ее почувствуешь, и ощутишь, что такое женская ласка.
А если смотря на девушку только ныть, что у одной это не нравиться, у другой то не нравится, то так и пройдет жизнь евнухом.
11:43
Журналист
"..что у одной это не нравитЬся," "то так и пройдет жизнь евнухом."
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Выйдите в окно, клоун. Не позорьте профессию. Хххтьфу!
Кто знает имя девушки на 13-м фото?
10:53, о ком речь? какая фото?
))) у АМИКа как всегда своеобразный взгляд на красоту, подборка "красотуль" просто зашкаливает, остается только пот со лба вытирать)))!
Это Яна.
12:05, спасибо)) может и есть локация, где обитает? )))
Красивые девушки на фото, а вы тут зажравшиеся особи, на себя в зеркало смотрели?
может и есть локация, где обитает?
А, так это рекламные фото!
когда они все в последний раз были девочками????
20.05.2020 11:55
- гость -
Вас обманули это Наташа, обитает на Антона Петрова. Не благодарите.
12:27, ))))) все же больше под Яну подходит, Наташи там совсем страшные)
12:05, есть у тебя телега? кинь ник)
20.05.2020 12:30
- гость -
Потрудитесь изложить вашу мысль яснее, телегу вам в деревне надо искать.
12:34, телега - это telegram, ник в телеге, это чтобы не светить свой номер телефона, как это нужно делать в том же whatsapp
Короче телега это для тех, кто занимается через тырнет чем то незаконным.
12:47
Иsтина
Короче телега это для тех, кто занимается через тырнет чем то незаконным.
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Ага, майор Дуров сделал для всех что то анонимное, которое всё равно просит номер телефона.
на 1 фото девушка случайно забыла надеть трусы?