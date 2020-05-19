Председатель Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко считает необходимым достроить образовательные объекты, которые находятся на завершающей стадии работ, несмотря на сокращение бюджета. Этот вопрос он обсудил с министром образования края Максимом Костенко на совещании 18 мая.

"К сожалению, строительство части объектов приостановлено по известным для всех причинам. Но необходимость реализации национальных проектов никто не отменял. Их цели и задачи должны быть достигнуты", – сказал Романенко.

Он заверил, что АКЗС готово оперативно включаться и помогать в решении всех возникающих проблем, в том числе в рамках бюджетного процесса.

Спикер предложил министру Костенко составить перечень почти достроенных школ и детсадов. И совместно с Минфином края рассмотреть возможность сохранения финансирования.

До 2025 года в регионе планировали построить 19 новых школ и 49 пристроек к действующим. Благодаря этому появится 23,7 тысячи учебных мест. В 2020 году ведется строительство 10 садов и трех школ. Никакой приостановки работ пока не было, сообщили amic.ru в Минобре.