Вторник, 19 Май, 14:37

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,98
€ 78,94
28°

290678 +0
Обь
379см +5


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Первомай-2020 Коронавирус на АлтаеДень Победы-2020
Новости

Погиб 30-летний актер из фильма "Сумерки"

, ИА "Амител"
Тела Грегори Бойса и его девушки нашли в его квартире
Фото: сриншот из видео

Фото: сриншот из видео

Американский актер Грегори Бойс умер в возрасте 30 лет, сообщает телеканал Enews. По информации издания, артиста и его 27-летнюю девушку нашли мертвыми в квартире молодого человека.

Примечательно, что датой смерти считается 13 мая, в то время как известно о ней стало только накануне. При этом причину смерти не называют до сих пор.

Звездным часом Бойса стал блокбастер "Сумерки" 2008 года, где актер исполнил второстепенную роль. Спустя 10 лет он попал в актерский состав короткометражного фильма "Апокалипсис". Иных широко известных во всем мире работ в его фильмографии нет.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

19.05.2020 14:35
- гость -

Конкуренция

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
14:36
"Бедные станут совсем бедными". Чубайс предрек глобальную нищету 0
14:25
Жительница Барнаула прошла опрос и лишилась пяти тысяч рублей 2
14:13
Погиб 30-летний актер из фильма "Сумерки" 1
14:04
Алтайский край получит 65 млн рублей на доплаты соцработникам 2
13:46
Барнаул лидирует по суточному приросту зараженных коронавирусом 3
13:35
Прокуратура проверит расселение аварийных домов в Барнауле 0
13:26
Семьи Алтайского края могут оформить выплаты на детей через МФЦ 0
13:13
Алтайский футболист подписал полноценный контракт с московским "Спартаком" 0
13:05
Воспитанников в детсадах Барнаула становится все больше 1
12:59
Инфекционист Минздрава дала прогноз об окончании пандемии коронавируса 2
12:48
Элитные особняки за Барнаулом массово продают под рекордно низкую ипотеку 3
12:40
Суд не дал шансов Федору Найдену вернуться в кресло главы Каменского района 3
12:31
"Зеленое" кино: Барнаул примет участие в первом онлайн-фестивале экофильмов 0
12:20
Предупрежден, но не вооружен. Как в магазинах Барнаула соблюдают масочный режим 14
12:11
Больничный работающим пенсионерам: до какого числа можно продлить и сколько заплатят 5
12:00
Перевалили за тысячу. В Алтайском крае выявили новые случаи заражения коронавирусом 43
11:49
Каждой по квартире. Прокуратура Барнаула отстояла права сестер-сирот 0
11:38
Более 108 миллионов человек изолировали из-за новой вспышки коронавируса в Китае 4
11:29
Глава Барнаула поручил принять меры для соблюдения масочного режима 32
11:15
Более половины россиян намерены экономить и после завершения самоизоляции 0
11:03
Экзамен на качество. АлтГТУ стал одним из лучших российских вузов 6
10:50
В Змеиногорске дезинфицируют улицы и здания. Фото 1
10:37
Пьяная алтайская автомобилистка врезалась в мотоцикл. Погибли двое детей 8
10:26
Смертность от COVID-19 может достичь катастрофического уровня 4
10:13
Алтайские медики из ковидных госпиталей получают продуктовые наборы 5
10:04
Алтайские предприниматели могут бесплатно прорекламировать свой бизнес 0
09:52
Эксперт объяснил низкую смертность россиян от коронавируса 35
09:40
Накопительная пенсия может снизиться в России: на сколько и зачем это нужно 8
09:29
"За свои деньги стройте хоть 15 лет". Что не так с "газовой эпопеей" в Бобровке? 10
09:17
В Белокурихе подтвержден первый случай заражения коронавирусом 29
09:03
Бодрость в зернах. В Барнауле появился кофе от международного бренда 0
08:53
Плюс 100 тысяч к зарплате. Сколько получают "за коронавирус" медики Алтая 5
08:39
Каждый четвертый "удаленщик" в России располнел за время режима самоизоляции 1
08:25
Хорохордин перенес праздник алтайского народа на следующий год 2
08:06
Назван самый полезный для сердца продукт 3
07:55
Василий Уткин назвал Нижний Новгород "городом дураков" 12
07:45
Исключительная аномалия. Климатолог о причинах жары, которая пришла на Алтай 7
07:31
Естественно. Леди Гага показала себя без макияжа 10
07:19
Горячие скидки. Поможет ли алтайскому бизнесу резкое снижение стоимости патента 4
07:06
"Надо спасать лето": откроют ли бассейны и пляжи в Барнауле из-за коронавируса 1
06:52
Умер автор мема "[Ничего] не понял, но очень интересно" 0
06:37
Смешные шляпы и надувные куклы: как в кафе и ресторанах соблюдают дистанцирование 0
06:20
Дождись меня, Москва. Жители Барнаула откладывают переезд в другие города 13
06:03
Кратковременные дожди и солнце. Погода в Алтайском крае на 19 мая 1
23:49
В Академгородке создали устройство для тестирования на COVID-19 через дыхание 3
23:31
Волонтер продала выданные для доставки малоимущим семьям продуктовые наборы 6
23:19
В Республике Алтай выявили еще один случай заражения COVID-19 1
23:11
В Алтайском крае закупили реабилитационное оборудование для людей с ОВЗ 0
22:54
Вахтовики привезли в алтайское село коронавирус из Красноярского края 8
22:32
Многодетного отца из Заринского района, мучившего детей, ждет суд по четырем статьям 2

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.