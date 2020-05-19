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Вирусолог предсказал избавление от других вирусов после победы над COVID-19

, ИА "Амител"
По мнению эксперта, из-за пандемии люди стали чаще соблюдать гигиену
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил, что пандемия коронавируса повлияла на распространение других инфекций. Его слова передает "Лента.ру".

По мнению специалиста, из-за пандемии люди стали более собраны и чаще соблюдают правила гигиены. Именно это повлечет за собой сокращение числа ротавирусных и других инфекций, "которые передаются с грязью через руки", заявил вирусолог, предсказав избавление от вирусов после победы над COVID-19.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксировано 4,8 млн заражений коронавирусом и 318 тысяч смертей. При этом излечились из общего числа заболевших свыше 1,7 млн человек, а наибольшее количество пациентов с COVID-19 зарегистрировано в США, России и Бразилии.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

19.05.2020 16:51
- гость -

В России у населения давно сложился определенный ритуал поведения: часто мыть руки проточной водой( иностранцам кажется, что мы постоянно моем) , регулярно принимать душ или ванну. Но после того, как решили перенимать опыт других стран, устанавливать счетчики, привычки россиян стали меняться. Многие стараются реже пользоваться водой, даже посуду некоторые используют несколько раз немытую; не так часто, как раньше стирают.
Сейчас растет поколение, приученное счётчиками экономить воду в ущерб санитарии.

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