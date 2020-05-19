Полузащитник французского "Монако" и сборной России по футболу Александр Головин ответил на вопросы клубной пресс-службы по поводу своих предпочтений. Об этом сообщает "Твиттер" монегасков.

Так, любимым местом отдыха Головин назвал Горный Алтай, городом – родной Калтан в Кемеровской области, блюдом – борщ. В фаворитах среди знаменитостей у футболиста – Иван Ургант, лучшим спортсменом, по версии Головина, является голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, а музыкальным исполнителем – Тимати. Любимыми футбольными клубами игрок назвал московский ЦСКА и питерский "Зенит".

Напомним, Головин – уроженец кузбасского города Калтан, где и начинал заниматься футболом. С 2014 по 2018 год полузащитник выступал за ЦСКА. После чемпионата мира 2018 года Головин перешел в "Монако". В нынешнем сезоне футболист провел 25 матчей во французской Лиге 1, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.