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Менеджер Полины Гагариной ответила на слухи о разводе певицы

, ИА "Амител"
Исполнительница сама сделает заявление, если посчитает нужным
Полина Гагарина / Фото: Yandex

Полина Гагарина / Фото: Yandex

Менеджер Полины Гагариной не стала опровергать слухи о том, что певица разводится с мужем Дмитрием Исхаковым, сообщает портал Teleprogramma.pro.

Однако и подтверждения раскола в семье, даже косвенного, журналисты не получили.

"Если Полина захочет сделать заявление, она обязательно опубликует его в своих аккаунтах в том виде, в котором информация будет передана без искажений, – констатировала Наталья Мостакова. – На данный момент это все, что я могу сообщить".

Ранее СМИ писали о том, что у Гагариной и Исхакова якобы назрел конфликт, который они могут разрешить с помощью развода. Информацию об этом ни исполнительница, ни ее супруг не комментировали.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

19.05.2020 15:59
гость

такой ответ можно было и не публиковать

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