В Алтайском крае вслед за масочным режимом могут ввести и перчаточный. Об этом в середине мая говорили представители Роспотребнадзора. Правда, разговорами пока все и закончилось – официально о перчаточном режиме руководство региона не сообщает (еще бы, ведь и масочный режим у нас почти никто не соблюдает).

Но на всякий случай мы в нашей инфографике решили заранее рассказать и показать, как правильно надевать, носить и снимать перчатки. Вдруг перчаточный режим в Алтайском крае все-таки введут (почему бы и нет – ведь число зараженных в Алтайском крае уже перевалило за 1000 человек).

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