За последние сутки в России выявили 9 263 заболевших коронавирусом в 83 регионах. При этом выписан по выздоровлению 5 921 человек, информирует федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Всего в стране зафиксирован 299 941 случай инфицирования COVID-19, а число выздоровевших пациентов выросло до 76 130 человек.

Также за последние 24 часа зарегистрировано еще 115 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 2 837 человек.

Напомним, в Алтайском крае 19 мая выявили еще 44 случая инфицирования COVID-19, а общее число заразившихся в регионе составило 1014. Всего выздоровело 522 человека.