За последние сутки в России выявили 9 263 заболевших коронавирусом в 83 регионах. При этом выписан по выздоровлению 5 921 человек, информирует федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Всего в стране зафиксирован 299 941 случай инфицирования COVID-19, а число выздоровевших пациентов выросло до 76 130 человек.
Также за последние 24 часа зарегистрировано еще 115 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 2 837 человек.
Напомним, в Алтайском крае 19 мая выявили еще 44 случая инфицирования COVID-19, а общее число заразившихся в регионе составило 1014. Всего выздоровело 522 человека.
Комментарии
глубинному населению нашей сверхдержавы по фигу, ибо " Россия это отдельная цивилизация" ... как сказал ноль из отдельного бункера
"Наметился отрицательный рост положительного роста"
Написано, что проведено 7 миллионов тестов, это наверное 1-2 миллиона человек?
Уберите призовые-путинские докторам и статистика изменится