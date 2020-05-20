Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Парки Барнаула уже три недели, как не могут начать летний сезон работы из-за эпидемии коронавируса. Все аттракционы закрыты, а их владельцы считают убытки из-за простоя, продолжая надеяться на послабления Роспотребнадзора, и что с 1 июня им все-таки разрешат принимать посетителей. Однако в барнаульском зоопарке ситуация в разы сложнее: животных необходимо кормить каждый день и находить для этого деньги. В условиях кризиса в "Лесной сказке" даже открыли предварительную продажу билетов, чтобы хоть как-то заработать. Сводя концы с концами, директор зоопарка Сергей Писарев обратился за помощью к горожанам, губернатору Виктору Томенко, а также премьеру страны Михаилу Мишустину. Пока же ему ежедневно звонят алтайские политики, бизнесмены и обычные люди, готовые безвозмездно помогать зверям.

Продают билеты на июнь

Как рассказал amic.ru директор зоопарка, сейчас идет благоустройство территории, на которой высаживают цветы, подаренные гимназиями города. Сергей Писарев надеется, что в ближайшие недели снимут ограничительные меры, и зоопарк снова будет принимать посетителей. Сейчас в финансовом плане у учреждения большие проблемы. Тем более, в отличие от других городских парков, в "Лесной сказке" постоянно находятся несколько сотен животных, за которыми нужно ухаживать каждый день. Только одному льву в сутки нужно минимум 10 килограммов мяса. Поэтому чтобы хоть как-то зарабатывать, в "Лесной сказке" решили открыть предварительную продажу билетов. Уже 122 сотрудника администрации Индустриального района города купили на 1 июня билеты для своих детей. Правда, повести они их туда смогут только после того, как зверинцу разрешат работать. В подарок каждому будущему посетителю Сергей Писарев дарит свою новую книгу о льве Алтае.

"Проблемы, как снежный ком наваливаются на нас. Мы надеемся, что в летний период времени откроемся. У нас большая ответственность только за 16 краснокнижных видов животных. Мы отличаемся в этом плане от всех других городских парков. Я не переживаю за аттракционы, которые простаивают. Передо мной сейчас как раз стоит лев Алтай. Я его же должен каждый день кормить чем-то", – сказал Сергей Писарев.

Звонят каждый день

Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, как пояснил директор "Лесной сказки", ни один бизнесмен не отказал в помощи. Некоторые даже, наоборот, стали активнее звонить и интересоваться, что они могут сделать для животных дополнительно. Среди таких активных меценатов, как пояснил Писарев, например, директор ИСК "Союз" Владимир Отмашкин, который каждую неделю привозит куриное мясо зверям, а сегодня еще и 500 килограммов свеклы. И такую помощь оказывают десятки алтайских бизнесменов и политиков. В том числе и спикер АКЗС Александр Романенко, который на уровне правительства края добивается выделения "Лесной сказке" различных беспроцентных кредитов.

"Звонят по несколько раз на неделе. Так, Александр Сергеевич Романенко безумно любит голубей, которые у нас живут. Он каждый день спрашивает, как у меня дела, чем нужно помочь. На днях говорил с главой Барнаула Вячеславом Франком. Принято решение, что все арендные платежи за землю будут перенесены на следующий год. Мне просто стыдно обижаться. Все понимают в крае, что зоопарк – это единственный объект в Алтайском крае, где есть то, за что мы в ответе. Нужно сохранить животных, которые ни в чем не виноваты в этой ситуации", – пояснил Сергей Писарев.

По его словам, помимо политиков и меценатов, помогают обычные граждане. Так, несколько недель назад в социальных сетях руководство учреждения объявило сбор помощи животным на еду. Неравнодушных людей оказалось очень много. За счет этих средств удалось купить новую партию еды для животных. Одна пенсионерка лично принесла большой пакет с овощами и фруктами. В качестве благодарности Сергей Писарев устроил для женщины экскурсию.

"Иногда до слез. Звонят без перерыва. Многие сейчас в городе освобождают свои погреба. Каждый готов отдать свеклу, редьку, морковку, картошку. Все, что у него осталось с зимы. Они даже готовы сами все привезти к нам. Кроме того, помогают и фермеры с зерном и сеном. Даже пенсионеры. Недавно представители Союза пенсионеров Индустриального района даже предлагали собрать для зоопарка деньги. Я им сразу сказал, что денег с пенсионеров не возьму. Они тогда принесли варенья для медведя", – добавил Сергей Писарев.

Обратился за помощью к Мишустину

Поскольку зоопарк "Лесная сказка" является частным, то он не вошел в числе тех учреждений, кто может рассчитывать на помощь, обещанную президентом страны Владимиром Путиным. По линии Всероссийского союза зоопарков и аквариумов России Сергей Писарев вместе с коллегами написал коллективное обращение Михаилу Мишустину с просьбой оказать финансовую поддержку отрасли.

"Это недоразумение, что частные зоопарки страны не получили помощи от правительства. По чьей-то глупости явно. Президент страны четко сказал, что нужно помогать не только государственным, но и частным зоопаркам. Иногда слова, сказанные президентом, выполняются очень плохо", – заключил Сергей Писарев.