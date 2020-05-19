Следователи СУ СКР по Алтайскому краю возбудили уголовное дело по факту аварии в Быстроистокском районе, в которой погибли двое детей, сообщает пресс-служба ведомства.

Как ранее писал amic.ru, на автодороге Быстрый Исток – Верх-Озерное столкнулись автомобиль ВАЗ-2107 и мотоцикл "Урал" с люлькой, в которой находились мальчики 9 и 10 лет. В результате дети погибли.

17-летний водитель мотоцикла и его ровесница, сидевшая позади него, получили травмы. Юноше потребовалась госпитализация.

Предполагаемой виновницей аварии стала 26-летняя девушка, которая выехала на полосу встречного движения.

"По предварительным данным, водитель автомобиля, не имеющая водительского удостоверения и находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, не справилась с управлением транспортным средством и выехала на полосу встречного движения", – пояснили следователи.

Подозреваемую задержали. Санкции статьи предусматривают до 15 лет лишения свободы.