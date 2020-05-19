Премьер-министр России Михаил Мишустин выздоровел после заражения коронавирусной инфекцией и вернулся к исполнению своих обязанностей, сообщает издание "Подъем".

Владимир Путин подписал указ о признании утратившим силу документа о назначении Андрея Белоусова и. о. премьера. О состоянии лечившегося от коронавируса Михаила Мишустина пока ничего не сообщается.

Напомним, о заражении COVID-19 Михаила Мишустина стало известно 30 апреля. Об этом премьер сообщил президенту Владимиру Путину во время трансляции разговора.

По последним данным, в России зарегистрировано 299,9 тысячи заражений коронавирусом и 2 837 смертей. Число выздоровевших пациентов составляет 76 130 человек.