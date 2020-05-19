Сотрудники Алтайского линейного управления МВД России поймали браконьера, сообщили amic.ru в пресс-службе ведомства.

Совместно со специалистами Верхне-Обского филиала ФГБУ "Главрыбвод" на реке Обь они пресекли незаконную добычу стерляди, запрещенной к вылову и внесенной в Красную книгу России как "уязвимый вид".

У нарушителя правил рыболовства изъяли 15 стерлядей. Причиненный водным биологическим ресурсам ущерб оценили в 137 тысяч рублей.

"Транспортные полицейские установили, что для установки запрещенной снасти злоумышленник использовал моторную лодку, – пояснили в транспортной полиции. – В месте, где нерестится краснокнижная рыба, он использовал три перетяги общей длиной почти четверть километра и выловил 15 экземпляров стерляди".

В отношении рыбака возбудили уголовное дело по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба. Ему грозит до двух лет лишения свободы.