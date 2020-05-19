Режим карантина в Змеиногорском районе, введенный из-за вспышки заражения коронавирусом на Корбалихинском руднике, может быть снят в ближайшие дни. Об этом на онлайн-конференции сообщил председатель Алтайского краевого парламента Александр Романенко.

"Ситуация в Змеиногорском районе в постоянном режиме отслеживается органами власти. Завтра (20 мая, – прим. авт.) пройдет заседание краевого оперативного штаба, где будет рассмотрен вопрос о снятии карантина на территории Змеиногорского района. Есть большая вероятность, что это решение будет принято", – сообщил спикер АКЗС.

Напомним, первый больной работник на Корбалихинском руднике (АО "Сибирь-Полиметаллы") был выявлен 17 апреля. И уже через несколько дней на промплощадке была зафиксирована вспышка заражения коронавирусом, которая затем распространилась и на Змеиногорский район. Из-за этого район был закрыт на карантин с 24 апреля 2020 года. По данным на 19 мая, в муниципалитете 245 человек с подтвержденным положительным статусом COVID-19.

Накануне замруководителя алтайского Роспотребнадзора Ульяна Калинина сообщила, что 21 мая на руднике проведут смену вахт. На площадку вернутся сотрудники (от 150 до 240 человек), прошедшие 14-дневную обсервацию и у которых тесты показали отрицательный результат.

Руководство компании "Сибирь-Полиметаллы" сообщило, что приняты все необходимые меры для нераспространения и профилактики коронавирусной инфекции на всех площадках предприятия. На руднике ввели закрытый режим работы.