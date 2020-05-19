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Сдались все города. Карта распространения коронавируса в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Первого заболевшего выявили в Белокурихе

Белокуриха до 19 мая была последним городом Алтайского края, где не выявили ни одного случая коронавируса. Однако COVID-19 за минувшие сутки нашли и там.

Как уже сообщал amic.ru, за последние 24 часа в регионе подтвердили 44 новых случая заражения. В общей сложности в крае насчитывается 1014 инфицированных. Также стало известно о четвертом умершем с диагнозом COVID-19.

Случаи заражения распределились следующим образом:

Барнаул – 350;
Змеиногорский район – 245;
Бийск – 108;
Рубцовск – 43;
Павловский район – 26;
Поспелихинский район – 23;
Благовещенский район – 22;
Новоалтайск – 16;
Славгород – 14;
Тальменский район – 13;
Рубцовский, Немецкий национальный и Тюменцевский районы – по 10;
ЗАТО Сибирский и Бурлинский район – по 9;
Камень-на-Оби – 8;
Горняк, Заринск, Новичихинский и Третьяковский районы – по 7;
Родинский район – 6;
Алейск, Первомайский и Курьинский районы – по 5;
Яровое, Бийский и Залесовский районы –  по 4;
Крутихинский, Ребрихинский, Табунский, Волчихинский и Завьяловский районы – по 3;
Советский, Егорьевский, Кулундинский, Косихинский, Мамонтовский и Ключевский районы – по 2;
Белокуриха, Троицкий, Целинный, Михайловский, Романовский, Алтайский, Усть-Калманский, Шипуновский, Тогульский и Солонешенский районы – по 1.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

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