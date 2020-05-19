По количеству зон подтопления в Алтайском крае лидирует Бийский район, сообщает издание "Бийский рабочий". На территории этого муниципалитета 14 таких мест.

В пятерку наиболее подверженных подтоплению также вошли Красногорский (11 зон), в Советский, Петропавловский и Шипуновский (по восемь) районы.

Всего в Единый государственный реестр недвижимости внесены 103 зоны подтопления на территории Алтайского края.

В таких местах нельзя организовывать населенные пункты и строить жилье без специальной инженерной защиты.

Кроме того, территория не предусматривает размещение кладбищ, скотомогильников, свалок и обработку химикатами от вредителей.

Ранее в МЧС рассказали amic.ru, что первая волна весеннего половодья пока проходит для края очень спокойно. Хотя готовились спасатели даже к самым худшим сценариям: снегозапасы в бассейнах алтайских рек в этом году побили все рекорды.