На бывшего сотрудника ГИБДД из Усть-Коксинского района Республики Алтай завели дело. По версии следствия, инспектор, находясь при исполнении, получил крупную взятку от односельчанина в виде строительных работ, сообщает пресс-служба СК по региону.

В ведомстве уточняют, что осенью 2019 года 53-летний мужчина захотел подарить сожительнице водительское удостоверение и пошел договариваться с инспектором, чтобы женщина смогла получить документ, минуя сдачу экзаменов.

Так совпало, что мужчина умел строить, а полицейскому как раз нужны были строительные услуги. В ходе расследования правоохранители оценили выполненные работы в 60 000 рублей, а саму услугу классифицировали как взятку в значительном размере.

В апреле нынешнего года инспектора уволили из органов, а материалы дела передали следователям. После задержания экс-полицейский признался не только в этом преступлении, но и в ряде аналогичных.

Расследование уголовного дела продолжается.