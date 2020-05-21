Газ на дистанции. Жители Алтая могут подать заявку и оформить документы онлайн

В Алтайском крае начинается сезон газификации. В целях профилактики распространения коронавируса в России компания "Газпром Газораспределение Барнаул" перешла на дистанционную на работу и с 12 мая принимает заявки онлайн по электронной почте office@altaigazprom.ru или на сайте. После того как будут готовы все документы, их можно будет забрать в офисе по предварительной записи.

С 18 мая для обеспечения безопасности транспортировки газа алтайские газовики приступили к техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования и газораспределительных пунктов. Специалисты соблюдают все правила безопасности, связанные с коронавирусом: у них есть маски, перчатки, антисептик.

Обязательное условие для любого газопользователя – наличие договора на техническое обслуживание. Его отсутствие и двукратный недопуск специалистов приведет к прекращению подачи газа.

Кроме того, компания напоминает, что с 2017 года при установке газового теплогенератора необходима еще установка сигнализатора загазованности по метану (природному газу) и оксиду углерода (угарному газу). Оборудование служит для защиты людей от опасности отравления угарным газом в жилых помещениях.

Оно предназначено для:

непрерывного автоматического контроля содержания метана или оксида углерода в воздухе помещений;

оповещения световой и звуковой сигнализацией в случае возникновения опасной концентрации газа;

передачи сигналов управления электромагнитным запорным клапаном с целью прекращения подачи газа при аварийной ситуации.

При возникновении в помещении опасной концентрации вредных веществ устройство оповещает об опасности звуковым и световым сигналом, а также автоматически прекращает подачу газа.

Это и другое газовое оборудование (плиты, котлы и составляющие), обеспеченное гарантийной поддержкой, можно приобрести в магазинах газового оборудования и интернет-магазине ООО "Газпром газораспределение Барнаул". Все торговые точки работают в штатном режиме. При их посещении нужно соблюдать масочный режим.

ООО "Газпром газораспределение Барнаул"

г. Барнаул, пр. Социалистический, д. 24

Тел.: +7 (3852) 28-20-78

Сайт: altaigazprom.ru

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