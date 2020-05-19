Совет Федерации рекомендовал правительству поднять минимальный возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года, сообщил сенатор Валерий Рязанский. Его слова передают РИА "Новости".

"Сенаторы готовят свои предложения в проект постановления по итогам "правительственного часа"​​​. Одно из них содержит рекомендацию повысить в России до 21 года возраст розничной продажи алкогольной продукции", – рассказал Рязанский.

По словам сенатора, в условиях пандемии тема здоровья нации "приобретает особую актуальность, нужно укреплять иммунитет".

Также сенаторы попросили Госдуму ускорить рассмотрение законопроекта об ограничении курения табака. При вступлении в силу документ запретит курение кальянов в общественных местах и продажу снюсов, а электронные сигареты приравняют к обычным.