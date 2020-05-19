Совет Федерации рекомендовал правительству поднять минимальный возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года, сообщил сенатор Валерий Рязанский. Его слова передают РИА "Новости".
"Сенаторы готовят свои предложения в проект постановления по итогам "правительственного часа". Одно из них содержит рекомендацию повысить в России до 21 года возраст розничной продажи алкогольной продукции", – рассказал Рязанский.
По словам сенатора, в условиях пандемии тема здоровья нации "приобретает особую актуальность, нужно укреплять иммунитет".
Также сенаторы попросили Госдуму ускорить рассмотрение законопроекта об ограничении курения табака. При вступлении в силу документ запретит курение кальянов в общественных местах и продажу снюсов, а электронные сигареты приравняют к обычным.
Комментарии
с 18 лет до 21 года
Это правильно, но и в армию лучше брать лет с 20, с 18 - рановато
А рожать можно с 16... Парадокс
Помню горбачёвскую кампанию. В Афган на войну - с 18-ти, а спиртное - с 21. Абсурд.