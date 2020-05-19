Оперштаб Алтайского края подтвердил пятый случай смерти пациента с коронавирусом в регионе. Об этом же ранее сообщал amic.ru со ссылкой на Оперштаб РФ, где этот случай числится четвертым. В правительстве Алтайского края объяснили, почему статистика ведется по разному.
Все дело в смерти пожилого пациента в рубцовском госпитале. Болезнь у мужчины протекала с наличием тяжелых соматических заболеваний, в настоящее время завершаются паталогоанатомические исследования. По их результатам будет установлена непосредственная причина смерти. Сейчас в федеральном регистре этот случай не учитывается.
Таким образом, на данный момент в Алтайском крае зафиксировано пять случаев смерти пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19:
Мужчина, 1963 года рождения, село Логовское;
Мужчина, 1945 года рождения, Змеиногорск (скончался в рубцовском госпитале, смерть от COVID-19 не подтверждена);
Женщина, 1946 года рождения, Барнаул.
Женщина, 1951 года рождения, Барнаул.
Женщина, 1952 года рождения, Тюменцевский район.
Всего по данным на 19 мая в Алтайском крае коронавирус выявили у 1014 человек.
Комментарии
Укажите количество умерших инфицированных и не мучайтесь со статистикой.
@ Вирус возвращается: 108 млн китайцев попали под новый карантин @
Очагом инфекции называют провинцию Цзилинь и ее центр с одноименным названием, «который подвергся такой же строгой блокировке, как и большая часть Китая в феврале и марте». Несмотря на то, что в регионе зарегистрировано 34 новых случая заражения, в провинции Цзилинь прекращено автобусное и железнодорожное сообщение, закрыты школы.
«Быстрая и мощная реакция Китая отражает его страх перед второй волной инфекции, после того как он сдержал распространение вируса с большими экономическими и социальными издержками. Это также признак того, насколько хрупким будет процесс повторного открытия в Китае и других странах, поскольку даже малейший намек на возрождение инфекции может побудить вернуться к строгой изоляции»
19.05.2020 19:25 вот и спрячся, вирус и через интернет долитит, эта пандемия столько идиотов подняла со дна, уже страшно на улицу выходить, очнись тебя на деньги нагибают а ты от вируса прячешся