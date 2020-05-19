Оперштаб Алтайского края подтвердил пятый случай смерти пациента с коронавирусом в регионе. Об этом же ранее сообщал amic.ru со ссылкой на Оперштаб РФ, где этот случай числится четвертым. В правительстве Алтайского края объяснили, почему статистика ведется по разному.

Все дело в смерти пожилого пациента в рубцовском госпитале. Болезнь у мужчины протекала с наличием тяжелых соматических заболеваний, в настоящее время завершаются паталогоанатомические исследования. По их результатам будет установлена непосредственная причина смерти. Сейчас в федеральном регистре этот случай не учитывается.

Таким образом, на данный момент в Алтайском крае зафиксировано пять случаев смерти пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19:

Мужчина, 1963 года рождения, село Логовское;

Мужчина, 1945 года рождения, Змеиногорск (скончался в рубцовском госпитале, смерть от COVID-19 не подтверждена);

Женщина, 1946 года рождения, Барнаул.

Женщина, 1951 года рождения, Барнаул.

Женщина, 1952 года рождения, Тюменцевский район.

Всего по данным на 19 мая в Алтайском крае коронавирус выявили у 1014 человек.