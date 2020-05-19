Люди, переболевшие атипичной пневмонией, вспышка которой наблюдалась в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу. К таким выводам пришли ученые, пишет журнал Nature.

Дело в том, что во время вируса SARS-CoV вырабатываются антитела на S-белок, который стыкует коронавирусную инфекцию с рецепторами клетки.

Так как одна из разновидностей полученных антител эффективно нейтрализует участки "пристыковки" SARS-CoV-2, то они будут препятствовать и заболеванию COVID-19, уверены исследователи.

Они предположили, что результаты их работы можно использовать при создании вакцины. Кроме того, стоит рассмотреть возможность введения этих антител людям с высоким риском заражения коронавирусом и тем, у кого тяжелая форма заболевания.

Как ранее писал amic.ru, глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова во время онлайн-конференции рассказала, что препарат для лечения коронавируса мефлохин демонстрирует способность полностью подавить коронавирус за 24 часа.

Она уточнила, что препарат можно использовать и в качестве профилактики заражения COVID-19. Опыты показали, что он снижает цитопатическое действие коронавирусной инфекции на 50-75%.