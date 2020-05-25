Дача на балконе. Собираем урожай не выходя из дома

Россияне все больше интересуются здоровым питанием. Так, продажи полезных продуктов в апреле 2019 года увеличились в среднем на 13% по отношению к тому же периоду 2018 года, сообщают "Известия". Здоровую еду часто маркируют надписями bio, eco или organic. Она означает, что продукты выращены по экологическим стандартам. В них нет пестицидов, синтетики и стимуляторов роста. Но такие товары на порядок дороже обычных: горшок свежего шпината может стоить как килограмм куриной грудки.

Самые доступные "эко", "био" и "органик" – это продукты, выращенные своими руками. Для этого не обязательно ехать на дачу: грядку можно устроить на балконе или подоконнике. Вырастить пряные травы может даже начинающий садовод. А еще они украсят интерьер и наполнят комнату приятным ароматом.

Сорванные прямо с грядки орегано и базилик не сравнятся с сушеными из пакета. Представьте: все любимые специи под рукой, свежие и ароматные. Шалфей, мята и мелисса – в холодный летний чай, орегано – для пиццы, как в Италии, розмарин идеален для куриной грудки, чабер и тимьян украсят салаты.

Все, что нужно для домашней грядки, – это семена, перчатки, земля и кашпо. Купить нужный инвентарь можно в торгово-выставочном центре "Соцветие". Консультанты помогут с выбором и дадут советы начинающим садоводам.

В "Соцветии" открыт целый этаж товаров не только для домашнего садоводства, но и для дачи и огорода. Работа на участке требует больше инструментов. Правильно подобранные вилы, тяпки и лопаты экономят силы и увеличивают шансы на отличный урожай. Садоводы оценят элитный инвентарь фирм Fiskars, "ЦентроИнструмент", Gardena и Cellfast.

Но дача – это еще и место для отдыха. В "Соцветии" можно найти и газонную травку, и садового гнома (и утенка, и кролика). Они подчеркнут природное очарование участка.

Торгово-выставочный центр "Соцветие"

Адрес: Барнаул, ул. Челюскинцев, 143, 2 этаж

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