Фото: vk.com/barneos22
Барнаулец обратил внимание на портящее облик исторической части Барнаула качество тротуарной плитки.
Снимки тротуара, выполненные на проспекте Ленина, опубликовали в паблике Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".
На кадрах видно, что рядом со Старым базаром плитка у проезжей части явно "уползает" вниз.
Как ранее писал amic.ru, дорожный фонд в 2020 году в Алтайском крае составит почти 11 миллиардов рублей.
На эти деньги в регионе будут выполнять работы в рамках нацпроекта "БКАД", а также ремонтировать дороги во всех районах края. Барнаул из этого пирога получит около миллиарда. Всего в городе приведут в порядок 33 участка дорог.
Комментарии
а ведь кто-то подписывал акт о принятии работ. кто-то понесет ответственность? наврятли, деньги уже в кармане
упс...
как сказал бы мой бывший начальник " А КТО ЗА ЭТО ЗАПЛАТИТ?, Почему я должен за это платить? Где ответственное лицо? Кто принял работу? Сюда его - пусть исправляет сам