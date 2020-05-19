Фото: vk.com/barneos22

Барнаулец обратил внимание на портящее облик исторической части Барнаула качество тротуарной плитки.

Снимки тротуара, выполненные на проспекте Ленина, опубликовали в паблике Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

На кадрах видно, что рядом со Старым базаром плитка у проезжей части явно "уползает" вниз.

Как ранее писал amic.ru, дорожный фонд в 2020 году в Алтайском крае составит почти 11 миллиардов рублей.

На эти деньги в регионе будут выполнять работы в рамках нацпроекта "БКАД", а также ремонтировать дороги во всех районах края. Барнаул из этого пирога получит около миллиарда. Всего в городе приведут в порядок 33 участка дорог.