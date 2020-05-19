В Алтайском крае утвержден список из 44 претендентов на единовременное пособие в размере одного миллиона рублей по программе "Земский учитель", пишет пресс-служба краевого минобрнауки.

"44 участников программы ожидают школы Романовского, Быстроистокского, Усть-Калманского, Ельцовского, Хабарского, Краснощековского, Солонешенского, Волчихинского, Заринского, Завьяловского, Поспелихинского, Немецкого национального, Благовещенского, Троицкого, Топчихинского, Алейского, Змеиногорского, Залесовского, Зонального, Бурлинского, Кытмановского, Тогульского, Усть-Пристанского районов, города Белокуриха и Яровое", — рассказали в ведомстве.

В числе претендентов на выплату находятся 11 учителей начальных классов, девять — русского языка и литературы, восемь — иностранного языка, еще восемь — истории и обществознания, пять — математики, два — химии и биологии и один учитель физкультуры.

Возраст участников составляет от 20 до 53 лет. 86% из них уже имеют опыт педагогической работы, а более чем у половины из них (53%) — имеется квалификационная категория.

"Следует отметить, что 36% от числа победителей – представители Алтайского края, 64% – представители иных регионов Российской Федерации (Новосибирская, Томская, Кемеровская, Тверская, Самарская, Саратовская, Тюменская, Архангельская, Челябинская области, Красноярский, Краснодарский, Хабаровский, Забайкальский края, Республики Алтай, Крым, Тыва и Саха)", — подчеркнули в министерстве.

Победившие в конкурсе претенденты должны до 1 июля направить региональному оператору конкурса (Алтайский институт развития образования имени А. М. Топорова) письменные подтверждения согласия на переезд и заключение трудового договора со школами на срок не менее пяти лет.

При отсутствии такого подтверждения право на получение компенсационной выплаты предлагается следующему в рейтинге претенденту, набравшему наибольшее количество баллов, предупредили в министерстве.