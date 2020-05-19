Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов уже вылечился от коронавируса, пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник в окружении священника.

"Вируса, от которого отца Димитрия лечили, в его организме больше нет. Батюшка чувствует себя гораздо лучше, но пока находится в клинике, где его наблюдают врачи во избежание возможных осложнений после болезни", – рассказал собеседник агентства.

Напомним, о заражении коронавирусом протоиерея Дмитрия Смирного стало известно 8 мая. Отмечалось, что ранее он перенес операцию и это могло осложнить лечение. 16 мая стало известно, что состояние священнослужителя ухудшилось и его подключили к аппарату ИВЛ.

До заражения Смирнов заявлял, что коронавирус может быть "чрезвычайно полезным явлением". По его словам, с начала эпидемии "эгоизм стал ужиматься, а вместо него активизируются волонтерство, желание что-то сделать для ближнего, понимание каких-то очень важных для Церкви христианских качеств души".