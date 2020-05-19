Президент России Владимир Путин 19 мая провел совещание с главами регионов и правительством по дополнительным выплатам медработникам, которые работают с больными коронавирусом. Вступительную речь главы государства показали на телеканале "Россия 24".

Путин констатировал, что в регионы поступили 50,1 млрд рублей из 52 млрд, но деньги получили еще не все и не всегда в том, объеме, о котором изначально было заявлено.

В связи с этим необходимо сделать так, чтобы выплаты были "прозрачны и понятны", а также наладить "обратную связь".

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что выплаты медицинским работникам в центре внимания кабмина и потребовал от регионов буквального выполнения поручения российского лидера.

Ранее amic.ru писал, что Путин раскритиковал власти регионов за ситуацию с дополнительными выплатами медикам, непосредственно работающими с зараженными коронавирусом.

Глава государства обратил внимание, что он назвал конкретные цифры выплат для врачей, медперсонала и экипажей скорой помощи. И эти надбавки должны были начисляться за сам факт работы с пациентами, а не за отработанные часы и минуты.

О дополнительных выплатах медикам Путин объявил еще в начале апреля. Для врачей, которые напрямую взаимодействуют с зараженными пациентами, доплата составляет 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медперсонала и врачей скорой помощи – 50 тысяч, а для младшего медперсонала и водителей – 25 тысяч.