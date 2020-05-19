В Барнауле на проспекте Строителей у торгового центра Galaxy столкнулись три автомобиля, сообщают очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло по направлению в сторону Павловского тракта. Предположительно, есть пострадавшие. Другие детали аварии пока неизвестны.

Напомним, 17 мая в Барнауле произошло аналогичное ДТП с участием трех иномарок. Тогда свидетели отмечали, что предполагаемый виновник столкновения "убежал бегом через трамвайные пути". Однако не исключено, что причиной аварии могло стать несоблюдение дистанции между транспортными средствами.