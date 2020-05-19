Прием пациентов в краевой клинической больнице скорой медицинской помощи приостановили из-за выявления коронавируса в медучреждении, сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.

Больных перенаправляют в другие барнаульские клиники. Речь идет о пациентах, которым необходима помощь хирурга, травматолога или кардиолога. Меучреждение продолжает работу. Там есть медики и пациенты.

"Пациенты, которые сейчас находятся на госпитализации в больнице, продолжат лечение в условиях усиленного контроля за соблюдением санитарных норм", – уточнили власти региона.

Региональное управление Роспотребнадзора направило в больницу специалистов для проведения всех необходимых противоэпидемических мероприятий. Как подтвердили в ведомстве, прием пациентов в отделениях, где нашли вирус, закрыт. Больные и персонал из этих отделений остаются в учреждении на 14 дней.

По словам заместителя руководителя управления Роспотребнадзора Ульяны Калининой, отделения изолируют друг от друга, персонал закрепляют за отделениями. Совместительство в других медорганизациях запрещено. Медперсонал и пациентов из отделений, где зарегистрирована заболеваемость, дообследуют (кто не обследован).